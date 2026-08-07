18 случаев незаконного использования газа выявили в Псковской области

14:57, 07 августа 2026, ПАИ

18 нарушений при использовании газа выявили в Псковской области за первые шесть месяцев 2026 года. Специалисты зафиксировали 17 случаев самовольного подключения к газораспределительным сетям и один факт вмешательства в работу счётчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».

Все материалы направлены в полицию. Нарушителям предстоит возместить около 600 тысяч рублей – именно столько, по оценке специалистов, составляет нанесённый ущерб. Сумму рассчитывают исходя из максимальной мощности установленного оборудования или с применением повышающего коэффициента 10.

В компании напомнили, что незаконные врезки в газовые сети – прямая угроза безопасности. Такие действия могут привести к авариям и создать риск для жизни людей. За самовольное подключение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«Подключать газовое оборудование необходимо только в установленном законом порядке, – подчеркнул заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров. – Не прибегайте к незаконным способам подключения к сетям».