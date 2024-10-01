В Псковской области завершается создание первого в регионе центра пробации

16:54, 01 октября 2024, ПАИ

Очередное заседание региональной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством руководителя аппарата правительства Псковской области Андрея Вьюнова прошло в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Одной из тем, рассмотренных на заседании, стала профилактика преступлений в отношении пожилых граждан, в том числе, предупреждение мошенничества.

Всего с начала года было зафиксировано около 300 подобных преступлений в отношении пожилых граждан. По итогам обсуждения члены комиссии отметили необходимость усиления информирования не только пожилых граждан, но и их родственников и опекунов.

Также в рамках заседания комиссии рассмотрели вопрос вовлечённости трудных подростков в культурно-просветительские мероприятия.

За первые полгода таких мероприятий было проведено более девяти тысяч. Среди них – концерты, выставки, спектакли, викторины, информационные часы и другие.

Наиболее высокий уровень привлечения детей в учреждения культуры был отмечен в Бежаницком, Дедовичском, Новосокольническом, Островском, Пустошкинском и Себежском районах.

Кроме того, члены комиссии проконтролировали создание первого в Псковской области центра пробации, который находится на завершающем этапе. Центр будет оказывать помощь лицам, в отношении которых применяется постпенитенциарная пробация, в том числе в предоставлении временного места пребывания.