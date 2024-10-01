Ралли и фестивали: «Первый Псковский» подготовил событийный календарь на октябрь
Телеканал «Первый Псковский» подготовил событийный календарь на октябрь.
В свежем выпуске можно узнать про концерты, спектакли, ралли, фестивали и ярмарки, которые пройдут на всей территории Псковской области.
Добавим, что телеканал «Первый Псковский» будет выпускать красочный событийный календарь каждый месяц. Увидеть в эфире его можно будет каждый день.
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