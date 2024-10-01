Ралли и фестивали: «Первый Псковский» подготовил событийный календарь на октябрь

17:03, 01 октября 2024, ПАИ

Телеканал «Первый Псковский» подготовил событийный календарь на октябрь.

В свежем выпуске можно узнать про концерты, спектакли, ралли, фестивали и ярмарки, которые пройдут на всей территории Псковской области.

Добавим, что телеканал «Первый Псковский» будет выпускать красочный событийный календарь каждый месяц. Увидеть в эфире его можно будет каждый день.