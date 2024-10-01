Пожарно-спасательную часть № 3 посетили воспитанники псковского детского сада

22:01, 01 октября 2024, ПАИ

Воспитанники детского сад № 52 «Бусинка» в Пскове посетили пожарно-спасательную часть № 3, сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Малыши познакомились с тем, как организована работа пожарных МЧС России, осмотрели спецоборудование и узнали о службе спасателей. Ребятам показали инструменты, которые используют огнеборцы при тушении пожаров. Также им в подробностях рассказали, как живут пожарные, чем занимаются во время дежурства.

Особенно детям запомнилось шуточное соревнование по боевому развёртыванию, которое провели для них пожарные.