Пожарно-спасательную часть № 3 посетили воспитанники псковского детского сада
Воспитанники детского сад № 52 «Бусинка» в Пскове посетили пожарно-спасательную часть № 3, сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
Малыши познакомились с тем, как организована работа пожарных МЧС России, осмотрели спецоборудование и узнали о службе спасателей. Ребятам показали инструменты, которые используют огнеборцы при тушении пожаров. Также им в подробностях рассказали, как живут пожарные, чем занимаются во время дежурства.
Особенно детям запомнилось шуточное соревнование по боевому развёртыванию, которое провели для них пожарные.
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