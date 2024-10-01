Псковскую молодёжь приглашают в школу чтецов

23:45, 01 октября 2024, ПАИ

Школа чтецов откроется в Пскове. Событие состоится благодаря победе в городском конкурсе молодёжных проектов «Есть идея», сообщили ПАИ в Псковском молодёжном центре.

На четырёх занятиях в формате лекций и тренингов участники получат уникальные знания и умения. Занятие проведёт член Союза театральных деятелей, педагог актёрского мастерства и сценической речи Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Людмила Масленникова. Под её руководством участники смогут усовершенствовать речь, обогатить свой голос и подготовиться к публичному выступлению.

Школа начнёт работу 5 октября в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина по адресу Октябрьский проспект, 7а. Начало мероприятия в 13:00.