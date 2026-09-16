Таможенники в Пулково обнаружили 55 кг натуральных волос в багаже пассажирки из Дубая

11:15, 16 сентября 2026, ПАИ

Пулковские таможенники обнаружили 55 кг натуральных человеческих волос в багаже россиянки, прилетевшей из Дубая. Женщина следовала через «зелёный» коридор, сообщает пресс-служба ФТС.

При досмотре в трёх чемоданах пассажирки инспекторы нашли 15 пакетов с волосами. Женщина пояснила, что перевозит биопротеиновые, то есть искусственные, волосы для личного использования по просьбе знакомой.

Проведенная экспертиза установила, что изъятый материал является натуральными человеческими волосами. Их рыночную стоимость оценили более чем в 2,3 млн рублей.

В отношении пассажирки возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ – за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров. Санкция статьи предусматривает штраф до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией.

В таможне напомнили, что к товарам для личного пользования относятся предметы, предназначенные для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. При определении назначения товаров таможенники учитывают не только заявление пассажира, но и их качественные и количественные характеристики, а также частоту пересечения физлицом таможенной границы ЕАЭС.