Новый врач-терапевт пополнил коллектив Красногородской больницы

10:43, 16 сентября 2026, ПАИ

Участковый врач-терапевт Ольга Табакаева приступила к работе в филиале «Красногородский» Островской межрайонной больницы, сообщили ПАИ в медучреждении.

Молодой специалист окончила Алтайский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело».

Выбор жизненного пути для Ольги Табакаевой был осознанным с самого детства, отметили в больнице. Как признаётся сама Ольга Табакаева, с детского сада она твёрдо знала, что станет врачом, и никогда не представляла себя в другой профессии. Желание помогать людям и дарить им здоровье стало для неё главной целью, к которой она уверенно шла с ранних лет.

«Мы очень рады, что наш коллектив пополняется молодыми, энергичными и искренне влюблёнными в своё дело специалистами! От всей души желаем Ольге Александровне успехов на новом рабочем месте, профессиональных побед и искренней благодарности пациентов!» – подчеркнули в больнице.

Ранее новый фельдшер приступил к работе на Псковской станции скорой медицинской помощи.