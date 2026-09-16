Новый врач-терапевт пополнил коллектив Красногородской больницы
Участковый врач-терапевт Ольга Табакаева приступила к работе в филиале «Красногородский» Островской межрайонной больницы, сообщили ПАИ в медучреждении.
Молодой специалист окончила Алтайский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело».
Выбор жизненного пути для Ольги Табакаевой был осознанным с самого детства, отметили в больнице. Как признаётся сама Ольга Табакаева, с детского сада она твёрдо знала, что станет врачом, и никогда не представляла себя в другой профессии. Желание помогать людям и дарить им здоровье стало для неё главной целью, к которой она уверенно шла с ранних лет.
«Мы очень рады, что наш коллектив пополняется молодыми, энергичными и искренне влюблёнными в своё дело специалистами! От всей души желаем Ольге Александровне успехов на новом рабочем месте, профессиональных побед и искренней благодарности пациентов!» – подчеркнули в больнице.
Ранее новый фельдшер приступил к работе на Псковской станции скорой медицинской помощи.