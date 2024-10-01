Мужчина с гетерохромией пропал в Пскове
60-летний мужчина пропал в Пскове. С 23 сентября его местонахождение неизвестно, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области.
Особые примеры: имеет глаза разного цвета, так называемую гетерохромию. Один глаз – зелёный, другой – карий.
Рост: 175 сантиметров, нормальное телосложение. Был одет в светло-серую кофту, чёрные спортивные штаны.
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