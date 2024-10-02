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Политика

Якушев: Бюджетом предусмотрены средства на реализацию народной программы ЕР

«Единая Россия» вместе с Правительством РФ проработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трёхлетку, сообщает сайт ER.ru со ссылкой на заявление врио секретаря генсовета партии Владимира Якушева.

Приоритет «Единой России» – реализация в полном объёме поручений президента в послании и выполнение положений народной программы. Фото: пресс-служба «Единой России»

«Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Ему предшествует работа с документом в комитетах, по итогам которой депутаты фракции будут понимать, какие положения требуют корректировки. Их мы обсудим с Правительством России на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева», – сказал Владимир Якушев.

Он отметил, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность и поддержку участников СВО и их семей.

Увеличится финансирование социальной политики – к 2027 году расходы вырастут до 7,2 триллиона рублей, что обеспечит необходимые выплаты семьям с детьми, меры поддержки с использованием социального казначейства, продление программы материнского капитала, развитие системы долговременного ухода и программы социального контракта, реабилитации и абилитации.

Обеспечены положения народной программы «Единой России» по строительству детсадов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению младшеклассников горячим питанием. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую партия реализует с Минпросвещения. На эти цели добавляется по 15 миллиардов рублей ежегодно.

В проекте бюджета в соответствии с поручениями президента предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку.

Растут и расходы на здравоохранение. По инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, на базе которого ежегодно проходит порядка миллиарда посещений. Увеличивается финансирование фонда «Круг добра» для поддержки детей с орфанными заболеваниями.

Начнётся программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения по которой «Единая Россия» представила в Минстрой. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий.

Поддержку получат регионы. Инвестиции будут направлены на инфраструктурные проекты по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта.

6,1 триллиона рублей будут направлены на обеспечение технологического суверенитета. Деньги пойдут на развитие авиа- и станкостроения, беспилотные авиационные системы, поддержку радио- и микроэлектроники, производство высокотехнологичных станков, проведение НИОКР, другие направления.

«В числе приоритетов реализация национальных проектов. «Единая Россия» представила по каждому из них свои предложения», – заключил Владимир Якушев.

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