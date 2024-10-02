Семейные фотографии победителей конкурса перинатального центра украсят три билборда в Пскове

10:27, 02 октября 2024, ПАИ

Семейные фотографии победителей конкурса перинатального центра украсят три билборда в Пскове. Как сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте», конкурс проводится в честь Всероссийского дня беременных (7 октября). Участвовать в нем могут все многодетные семьи Псковской области. Наградой станет профессиональная фотосессия.

«Мы выберем трех победителей, чьи лучшие семейные фотографии украсят билборды Пскова», - уточнили в перинатальном центре, добавив, что победителей выберут с помощью онлайн-сервиса 4 октября в 11:00.

Для участия в конкурсе нужно подписаться на сообщество перинатального центра «ВКонтакте», поставьте лайк посту о конкурса, в комментариях подпостом поставить «+».