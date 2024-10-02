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Столетний самовар попытался незаконно вывезти гражданин Германии через Псковскую область

Тульский жаровой самовар пытался вывезти гражданин Германии через российско-эстонскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Столетний самовар попытался незаконно вывезти гражданин Германии через Псковскую область. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Сотрудники многостороннего автомобильного пункта пропуска «Куничина Гора» обнаружили самовар среди багажа иностранца.

Он не подал пассажирскую таможенную декларацию на вывозимый товар. Разрешения Министерства культуры на вывоз культурных ценностей у него также не было.

Выяснилось, что самовар был изготовлен более ста лет назад в Российской империи товариществом торгового дома Шемариных в Туле. Последний самовар этой мастерской был изготовлен в 1917 году.

«Вывоз самовара, признанного культурной ценностью, запрещен. Взять самовар на память из России у гражданина Германии не получилось», – отметил начальник таможенного поста МАПП «Куничина Гора» Роман Сушинский.

По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по статье 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации) КоАП РФ.

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