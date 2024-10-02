Молодёжный трек-поход по Псковскому району пройдёт 6 октября

11:50, 02 октября 2024, ПАИ

6 октября Псковский городской молодёжный центр приглашает принять участие в трек-походе «Молодёжный». 20-километровый маршрут пройдёт от Никольского храма в Любятово до деревни Черняковичи Псковского района, сообщили ПАИ организаторы.

«Участников ожидает увлекательное путешествие в приятной компании. Опытный экскурсовод по пути к месту привала будет делиться увлекательными историями о местных достопримечательностях. А в завершение маршрута участники смогут насладиться песнями у костра и обедом», – анонсировали в молодёжном центре.

Участникам похода предстоит пройти по участкам с грязными и водянистыми тропинками, поэтому важно подготовить удобную, непромокаемую и тёплую одежду и обувь. Также необходимо взять с собой походный набор посуды.

Участие бесплатное. Регистрация осуществляется через специальную форму.