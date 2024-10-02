Значимость сохранения почтовых отделений на селе обсудили депутаты Северо-Запада

13:17, 02 октября 2024, ПАИ

Строительство модульных отделений связи для замещения стационарных отделений почты, расположенных в ветхих помещениях, стало предметом парламентского обсуждения на заседании постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Рабочая встреча законодателей Северо-Западного федерального округа проходит в Архангельской области с участием вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко.

«Почтовые отделения в сельской местности, в отдаленных уголках – неотъемлемая часть обеспечивающей инфраструктуры. К сожалению, многие отделения находятся в ветхих помещениях. Кроме того, не хватает кадров, в связи с чем сельским почтальонам приходится обслуживать очень протяжённые территории. Эти проблемы приводят к закрытию почтовых отделений на селе», – обозначил типичную для всех регионов ситуацию Виктор Остренко.

Эффективным решением проблемы модернизации сельской почтовой сети является использование новых быстровозводимых конструкций. «Строительство модульных почтовых отделений взамен морально и физически устаревших зданий почты в сёлах и деревнях – одна из форм поддержки со стороны государства этой социально значимой инфраструктуры», – подчеркнул Виктор Остренко, отметив актуальность такого решения для Псковской области.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов











Члены комитета согласовали проект обращения к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросам, связанным с модернизацией и функционированием почтовых отделений на сельских территориях. Окончательное решение о направлении обращения к премьер-министру примут делегаты всех законодательных собраний округа на Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в ноябре.