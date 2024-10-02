78-летняя пенсионерка пропала в Опочецком районе

17:48, 02 октября 2024, ПАИ

78-летняя Людмила Байкова пропала в деревне Кренево Опочецкого района, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области.

Со 2 сентября ее местоположение неизвестно.

Ростом пенсионерка 162 сантиметра, у нее худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы, короткая стрижка.

Во что она была одета, неизвестно.

Если кому-то известно о местонахождении Людмилы Байковой, просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.