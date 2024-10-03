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Политика

Наталья Тудакова: Мы персонально отрабатываем процесс трудоустройства соотечественников, переехавших в Псковскую область

Вопрос трудоустройства соотечественников, переехавших в регион из-за рубежа, обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с руководителем регионального Центра содействия переселению «Соотечественник» Натальей Тудаковой.

Скриншот из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Всего за восемь месяцев 2024 года в Псковскую область переехали пять врачей, семь медработников, 19 педагогов, инженеры.

«Естественно, мы персонально отрабатываем процесс трудоустройства таких граждан. В частности, ввели практику профессиональных встреч: собрали медицинское сообщество из числа приезжающих, где плотно разобрали все этапы аккредитации медработников. Этот процесс долгий и сложный, до полугода занимает, со сдачей экзамена, и денежный вопрос в программе предусмотрен – компенсация, но тем не менее приезжающие люди затрудняются, куда изначально подать, где сдавать экзамен», – рассказала Наталья Тудакова.

Тем, кто планирует развивать собственное дело, активную поддержку оказывает центр «Мой бизнес». «Мы активно взаимодействуем с центром «Мой бизнес», проводим курсы предпринимателя. Таких три потока с 2023 года провели, в этом году один поток планируем на октябрь. Имеются и положительные примеры открытия собственного дела», – отметила руководитель регионального центра «Соотечественник».

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