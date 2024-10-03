Небольшие дожди ожидаются в Псковской области 4 октября
Облачная погода ожидается в Псковской области 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Синоптики прогнозируют ночью дождь, также небольшие дожди ожидаются местами и днем.
Температура воздуха ночью будет от +3 до +8 градусов, днем – от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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