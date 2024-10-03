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Общество

Небольшие дожди ожидаются в Псковской области 4 октября

Облачная погода ожидается в Псковской области 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Небольшие дожди ожидаются в Псковской области 4 октября. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют ночью дождь, также небольшие дожди ожидаются местами и днем.

Температура воздуха ночью будет от +3 до +8 градусов, днем – от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление будет низким.

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