Более миллиона рублей лишился великолучанин после общения с мошенниками

13:21, 03 октября 2024, ПАИ

Более миллиона рублей похитили мошенники у жителя Великих Лук. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

27 сентября в полицию обратился 24-летний великолучанин.

20 сентября ему пришло СМС-сообщение с неизвестного номера. В сообщении говорилось о входе в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Великолучанин позвонил по этому номеру. Трубку взял якобы оператор официального портала «Госуслуги», который сообщил о взломе аккаунта молодого человека.

Затем его перевели на линию с Центральным банком, где ему сообщили о том, что мошенники якобы получили доступ к его персональным данным и пытаются незаконно оформить кредит.

Чтобы защититься от этого, великолучанина уговорили оформить «зеркальный кредит», а полученные деньги перевести на предоставленные реквизиты.

В итоге молодой человек оформил на себя несколько кредитов на сумму в один миллион 150 тысяч рублей. Все эти деньги он перевел мошенникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело.