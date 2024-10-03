Более миллиона рублей лишился великолучанин после общения с мошенниками
Более миллиона рублей похитили мошенники у жителя Великих Лук. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
27 сентября в полицию обратился 24-летний великолучанин.
20 сентября ему пришло СМС-сообщение с неизвестного номера. В сообщении говорилось о входе в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Великолучанин позвонил по этому номеру. Трубку взял якобы оператор официального портала «Госуслуги», который сообщил о взломе аккаунта молодого человека.
Затем его перевели на линию с Центральным банком, где ему сообщили о том, что мошенники якобы получили доступ к его персональным данным и пытаются незаконно оформить кредит.
Чтобы защититься от этого, великолучанина уговорили оформить «зеркальный кредит», а полученные деньги перевести на предоставленные реквизиты.
В итоге молодой человек оформил на себя несколько кредитов на сумму в один миллион 150 тысяч рублей. Все эти деньги он перевел мошенникам.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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