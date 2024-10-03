Внутренний дворик, фасады и ограда церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре приобретают законченный вид

22:32, 03 октября 2024, ПАИ

Фасады памятника архитектуры, внутренний дворик и ограда церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре приобретают законченный вид. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Завершена установка тамбуров в церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре. Деревянные тамбуры расположены со стороны двух входов с фасадной стороны памятника архитектуры XVIII века. Они сохранят помещения церкви от поступления холодного воздуха и украсят здание. Воспроизведены по историческим фотографиям Лазаревской церкви конца XIX века. Также установлены оконные и дверные заполнения из дуба и липы. Дубовые двери в церкви – реконструкция исторических. Выполнены в мастерских Санкт-Петербурга», – сообщили специалисты.

Кроме того, подводятся инженерные коммуникации. Завершается монтаж дренажной системы.

Также проводятся работы по гидроизоляции и гидроусилению фундаментов церкви. «Укреплены стены подклетов, на которых построено здание, заменена кровля, отреставрированы купол и крест, выполняется благоустройство», – подчеркнули строители.

Отметим, Лазаревская церковь с больничными покоями построена в период между 1792 и 1800 годами при архимандрите Петре (Можайском). После пожара 1848 годов, в котором сгорел дом настоятеля, под временный настоятельский дом была приспособлена монастырская больничная палата при храме.

В 1883 году помещение переоборудовали под свечной завод. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Лазаревский корпус передали под лазарет для раненых. С 1928 года при храме находились братские кельи, позднее – монастырская богадельня для больных и престарелых, затем – библиотека. В последние десятилетия в Лазаревской церкви вновь проводились богослужения, читалась Неусыпаемая Псалтырь.