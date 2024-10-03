Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учителей и воспитателей чествовали в муниципалитетах Псковской области

Учителей и воспитателей чествовали в муниципалитетах Псковской области, в частности в Пушкиногорском и Себежском районах, а также в Печорском муниципальном округе. Торжественные мероприятия прошли сегодня, 3 октября, в преддверии Дня учителя. Об этом пишут районные газеты.

Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

В актовом зале районной администрации Пушкиногорского района состоялась ежегодная церемония чествования лучших педагогических работников района в связи с занесением их имен на Доску почёта отдела образования администрации Пушкиногорского района. На основании решений педагогических коллективов за ведение рабочих дел и профессиональные успехи этой чести удостоились шесть педагогов. Подробности в группе районной газеты «Пушкинский край» – по ссылке в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/smi_pushkinskiykray).

В районном культурном центре Себежа на торжественном мероприятии присутствовали представители образовательных учреждений, администрации района. С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель администрации главы района Надежда Вахта и начальник отдела образования Сергей Везовитов. От имени главы Леонида Курсенкова и от себя лично они поздравили педагогических работников с праздником, подчеркнули значимость их работы и пожелали здоровья, мира, любознательных учеников и успехов в их важном труде. Списки отмеченных наградами учителей и педагогических коллективов – в группе районной газеты «Призыв» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/prizyvgazeta).

Фото: газета «Призыв»

Также чествование педагогов и воспитателей состоялось в Печорском районном центре культуры. Более 40 государственных, региональных, муниципальных и профсоюзных наград было вручено сегодня работникам образования и дошкольных учреждений.

Фото: газета «Печорская правда»

«В грамотах и благодарностях указаны заслуги наших работников образования: за мастерство и высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд и добросовестность, инновационный подход в работе. Безусловно, эти краткие формулировки не могут передать масштаб вашей работы. Вы учите наших детей усердно трудиться и преодолевать трудности, сопереживать и дружить, уважать старших и сверстников, любить Родину. Вы делитесь с детьми собственными успехами, подавая пример и подвигая ребят на покорение новых вершин. Не только знания и умения вы отдаёте ученикам, но и своё тепло, душевную красоту, любовь. Пусть воспитанники отвечают вам только взаимностью, развивают под вашим чутким руководством свои таланты и радуют успехами! Желаю вам семейного благополучия, крепкого здоровья и личного счастья!» – поздравил присутствующих глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Посмотреть списки награждённых почётными грамотами и благодарностями можно в группе районной газеты «Печорская правда» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке (vk.com/pechoryapravda).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 октября 2024

Учителей и воспитателей чествовали в муниципалитетах Псковской области
03 октября 2024

В Пскове названы имена победителей городских конкурсов «Наставник года» и «Педагогический дебют»
03 октября 2024

Внутренний дворик, фасады и ограда церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре приобретают законченный вид
03 октября 2024

Концерты, экскурсии и чаепития: в Пскове отметили День пожилого человека
03 октября 2024

Вечер поэзии Геннадия Кононова пройдёт в псковской библиотеке
03 октября 2024

85 изображений Пушкина из фондов «Михайловского» отправятся в Чехов для экспозиции
03 октября 2024

Молодые псковские полицейские приняли присягу
03 октября 2024

Российско-белорусский слёт студенческих отрядов стартовал в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...