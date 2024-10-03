Учителей и воспитателей чествовали в муниципалитетах Псковской области

23:23, 03 октября 2024, ПАИ

Учителей и воспитателей чествовали в муниципалитетах Псковской области, в частности в Пушкиногорском и Себежском районах, а также в Печорском муниципальном округе. Торжественные мероприятия прошли сегодня, 3 октября, в преддверии Дня учителя. Об этом пишут районные газеты.

В актовом зале районной администрации Пушкиногорского района состоялась ежегодная церемония чествования лучших педагогических работников района в связи с занесением их имен на Доску почёта отдела образования администрации Пушкиногорского района. На основании решений педагогических коллективов за ведение рабочих дел и профессиональные успехи этой чести удостоились шесть педагогов. Подробности в группе районной газеты «Пушкинский край» – по ссылке в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/smi_pushkinskiykray).

В районном культурном центре Себежа на торжественном мероприятии присутствовали представители образовательных учреждений, администрации района. С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель администрации главы района Надежда Вахта и начальник отдела образования Сергей Везовитов. От имени главы Леонида Курсенкова и от себя лично они поздравили педагогических работников с праздником, подчеркнули значимость их работы и пожелали здоровья, мира, любознательных учеников и успехов в их важном труде. Списки отмеченных наградами учителей и педагогических коллективов – в группе районной газеты «Призыв» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/prizyvgazeta).

Также чествование педагогов и воспитателей состоялось в Печорском районном центре культуры. Более 40 государственных, региональных, муниципальных и профсоюзных наград было вручено сегодня работникам образования и дошкольных учреждений.

«В грамотах и благодарностях указаны заслуги наших работников образования: за мастерство и высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд и добросовестность, инновационный подход в работе. Безусловно, эти краткие формулировки не могут передать масштаб вашей работы. Вы учите наших детей усердно трудиться и преодолевать трудности, сопереживать и дружить, уважать старших и сверстников, любить Родину. Вы делитесь с детьми собственными успехами, подавая пример и подвигая ребят на покорение новых вершин. Не только знания и умения вы отдаёте ученикам, но и своё тепло, душевную красоту, любовь. Пусть воспитанники отвечают вам только взаимностью, развивают под вашим чутким руководством свои таланты и радуют успехами! Желаю вам семейного благополучия, крепкого здоровья и личного счастья!» – поздравил присутствующих глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Посмотреть списки награждённых почётными грамотами и благодарностями можно в группе районной газеты «Печорская правда» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке (vk.com/pechoryapravda).