Гражданка Украины сбежала из Эстонии в Псковскую область

09:44, 04 октября 2024, ПАИ

В Псковской области задержана гражданка Украины за незаконное пересечение государственной границы России в обход установленных пунктов пропуска. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В Печорском муниципальном округе при содействии члена добровольной народной дружины псковские пограничники задержали женщину без документов удостоверяющих личность, которая незаконно перешла границу Эстонии и России.

В личных вещах гражданки Украины обнаружен болторез, плоскогубцы, походные спички, фонарик, газовая горелка, а также наличные деньги. По словам задержанной, она следовала в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

На основании решения суда злоумышленница заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.