Центру иммунопрофилактики в Пскове исполнился один год

09:58, 05 октября 2024, ПАИ

Центр иммунопрофилактики в Пскове отмечает год со дня открытия. Корреспондент ПАИ пообщался с врачом-аллергологом, руководителем центра Анастасией Кирильчик и выяснил, как работает учреждение.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Всего за год в нём привилось практически 300 псковичей. «За этот год мы начали активный приём пациентов и людей, которые желают иммунизироваться в стенах нашего учреждения. Это достаточно ценное приобретение для нашей области. Здесь собраны специалисты, которые являются практически единственными в Псковской области», – поделилась Анастасия Кирильчик.

Сейчас в центре иммунопрофилактики работает единственный врач аллерголог-иммунолог в Псковской области, а также педиатр и инфекционист. Врач-инфекционист осматривает каждого пациента перед введением вакцин, отметила руководитель центра.

Анастасия Кирильчик также поделилась, что в ближайшее время центр пополнится ординаторами-аллергологами, а через год свой аллерголог появится и в Великих Луках.

В центр иммунопрофилактики можно попасть по направлению врача или записаться самому. Чаще всего к аллергологу центра обращаются с жалобами на аллергический ринит, затяжные кашли, подозрения на бронхиальную астму и всевозможные высыпания.