Песков рассказал, как Путин проведёт свой день рождения

13:42, 04 октября 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин проведет день своего рождения 7 октября на рабочем месте. Планами главы государства поделился на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Там особо праздничного ничего не будет, - отметил представитель Кремля. - У него будут в первой половине дня рабочие встречи, тоже такие закрытые, непубличные».

Вечером 7 октября, отметил Песков, «будут главы государств СНГ у президента».

Президент России в основном все годы своей работы на посту отмечал день рождения на рабочем месте. Глава государства занимался как международными проблемами, так и внутренними - проводя рабочие мероприятия и совещания. В последние годы в этот день Путин занимается вопросами повестки внутри СНГ: в 2022 году 7 октября проходил саммит содружества, а в 2023-м президент РФ обсуждал вопросы энергоснабжения с лидерами Казахстана и Узбекистана.