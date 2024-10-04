Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Песков рассказал, как Путин проведёт свой день рождения

Президент России Владимир Путин проведет день своего рождения 7 октября на рабочем месте. Планами главы государства поделился на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Там особо праздничного ничего не будет, - отметил представитель Кремля. - У него будут в первой половине дня рабочие встречи, тоже такие закрытые, непубличные».

Вечером 7 октября, отметил Песков, «будут главы государств СНГ у президента».

Президент России в основном все годы своей работы на посту отмечал день рождения на рабочем месте. Глава государства занимался как международными проблемами, так и внутренними - проводя рабочие мероприятия и совещания. В последние годы в этот день Путин занимается вопросами повестки внутри СНГ: в 2022 году 7 октября проходил саммит содружества, а в 2023-м президент РФ обсуждал вопросы энергоснабжения с лидерами Казахстана и Узбекистана.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 октября 2024

Опубликован сентябрьский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области
03 октября 2024

Форум соотечественников пройдёт в Псковской области в 2025 году
03 октября 2024

Наталья Тудакова: Мы персонально отрабатываем процесс трудоустройства соотечественников, переехавших в Псковскую область
03 октября 2024

112 человек переехали в Псковскую область из недружественных стран
02 октября 2024

Якушев: Бюджетом предусмотрены средства на реализацию народной программы ЕР
01 октября 2024

Актуальные вопросы местного самоуправления обсудили главы муниципалитетов Псковской области
01 октября 2024

Какие законы в России вступили в силу с 1 октября
30 сентября 2024

Депутат Псковской гордумы Алексей Форш будет курировать округ № 3

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...