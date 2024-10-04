Псковичи потеряли доступ к аккаунтам на «Госуслугах» из-за действий мошенников
Мошенники обманом завладели личными кабинетами пользователей «Госуслуг», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По данным следствия, неизвестные звонили пяти пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова. Они представлялись сотрудниками сотовых компаний и других организаций. Под предлогами продления договоров об оказании услуг связи или замены электросчётчика злоумышленники незаконно получили доступ к личным кабинетам пользователей и заблокировали их учётные записи.
Потерпевшие обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела, сейчас идёт расследование, выясняются все детали произошедшего.
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