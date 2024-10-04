Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Псковичи потеряли доступ к аккаунтам на «Госуслугах» из-за действий мошенников

Мошенники обманом завладели личными кабинетами пользователей «Госуслуг», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, неизвестные звонили пяти пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова. Они представлялись сотрудниками сотовых компаний и других организаций. Под предлогами продления договоров об оказании услуг связи или замены электросчётчика злоумышленники незаконно получили доступ к личным кабинетам пользователей и заблокировали их учётные записи.

Потерпевшие обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела, сейчас идёт расследование, выясняются все детали произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 октября 2024

«Муки были страшные»: В одном из дворов Острова массово гибнут животные
04 октября 2024

Гражданка Украины сбежала из Эстонии в Псковскую область
03 октября 2024

В Псковской области осудили бывшую таможенницу за получение взятки
03 октября 2024

Газовики устраняют последствия ДТП на перекрёстке улиц Индустриальной и Литейной в Пскове
03 октября 2024

Распространявших наркотики иностранцев задержали в Пскове
03 октября 2024

За попытку дать взятку печорскому таможеннику мужчина отправился под суд
03 октября 2024

Начался судебный процесс по делу бывшего замглавы администрации Пскова Александра Грацкого
03 октября 2024

Стали известны подробности пожара в Невеле

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...