Осенние сельхозярмарки прошли в Острове и Плюссе

15:38, 05 октября 2024, ПАИ

Осенние сельскохозяйственные ярмарки прошли в Острове и Плюссе сегодня, 5 октября.

В Острове на площади имени Клавдии Назаровой и улице 25 Октября прошла универсальная ярмарка «Осень-2024». Об этом сообщается в газете «Островские вести».

«Для того чтобы запастись овощами и заготовками на зиму, а также купить свежую рыбу, мясо, фрукты и другие товары, на ярмарке собралось немало народу. Люди приходили целыми семьями, радуясь хорошей погоде и большому разнообразию ассортимента», – отметили в газете.

Участники ярмарки предлагали островичам одежду, обувь, продукты питания, хозяйственные товары и детские игрушки. На прилавках лежали сезонные цветы, а также различные сладости: печенье, конфеты, восточная пахлава, свежие ягоды, фрукты и мёд.

«Большое количество посетителей собралось около мясных, рыбных и овощных лавок. Особым спросом в этом году, как и в предыдущие, пользовался картофель. Его закупали целыми сетками и даже мешками. Собралась очередь и около белорусской трикотажной продукции», – подчеркнули в газете.

Также на ярмарке выступили сотрудники Центра культуры «Юбилейный», которые подготовили для гостей ярмарки музыкально-развлекательную программу. В ходе концерта солисты исполнили перед зрителями различные песни.

Помимо этого, ярмарка прошла в Плюссе на площади Ленина, сообщается в газете «Плюсский край».

«Кроме традиционных овощей, молочной и мясной продукции, были, например, живые курочки от птицефабрики. Из деревни Заречье – сыры собственного производства. Ну и конечно, гвоздь программы – ослик из конного театра «Чардаш» Опочецкого района», – отметили в газете.