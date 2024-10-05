Для кого опасно вегетарианство и веганство, объяснила врач

16:49, 05 октября 2024, ПАИ

Вегетарианство и веганство могут быть опасны для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Вегетарианство и веганство крайне опасны для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Наш организм начинает развиваться в теле матери, и большинство органов полностью формируется к 18 годам, а головной мозг продолжает расти до 25 лет», – сказала Людмила Сухорукова и уточнила, что если ребёнок с самого детства вегетарианец, он не получает всех тех элементов, которые ему нужны для нормального развития

По словам гастроэнтеролога, такие серьёзные изменения в организме могут привести к хроническим и аутоиммунным заболеваниям, к низкому весу и даже бесплодию во взрослом возрасте. Людмила Сухорукова рекомендует родителям, которые хотят приучить детей к вегетарианству, задуматься о том, готовы ли они взять на себя ответственность за здоровье ребёнка в будущем.

Беременность также является противопоказанием для вегетарианства. В этот период организм женщины сильно перестраивается, а плоду требуется много строительных элементов: белок, холестерин, жиры и углеводы. Кроме того, организму самой женщины необходимо больше питательных веществ, витаминов и микроэлементов, чтобы выносить ребёнка. Опасность навредить сразу двоим многократно возрастает.

«Кроме этого, и у взрослых людей есть болезни, которые могут стать серьёзным противопоказанием к переходу на вегетарианство. Если у человека есть какие-то врождённые или приобретённые хронические заболевания таких органов, как поджелудочная железа, сердце, почки или печень, не рекомендуется увлекаться вегетарианством, потому что вы можете навредить своему организму», – уточнила эксперт.

Врач напомнила, что веганов часто путают с вегетарианцами из-за похожего звучания слов, но на практике рационы веганов и вегетарианцев различаются: первые не едят никаких продуктов животного происхождения, а вторые могут есть яйца, молоко, мёд.