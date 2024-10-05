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Общество

Псковичам рассказали о схемах мошенничества с ветпрепаратами

Мошенники используют уловки при продаже ветпрепаратов. Об этом ПАИ сообщили на Псковской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Жертвами аферистов становятся хозяева, которые хотят приобрести импортные противопаразитарные средства.

Мошенники предлагают купить импортные ветпрепараты в тематических Telegram-каналах или в ботах, обещая предоставить зарубежные противопаразитарные препараты. От покупателя требуют стопроцентную предоплату, но не выходят на связь после получения денег.

Кроме того, клиенты, которые оплатили товар, получают от мошенников посылки через маркетплейсы, но вместо обещанных ветпрепаратов в них оказываются обычные товары, например шоколадки.

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