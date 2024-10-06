Псковичи принимают участие в наблюдении за референдумом в Казахстане
Сотрудники информационного центра избирательной комиссии Псковской области принимают участие в наблюдении за проведением референдума в Казахстане. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.
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Фото: Избирательная комиссия Псковской области
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Фото: Избирательная комиссия Псковской области
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Фото: Избирательная комиссия Псковской области
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Фото: Избирательная комиссия Псковской области
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Фото: Избирательная комиссия Псковской области
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Фото: Избирательная комиссия Псковской области
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Фото: Избирательная комиссия Псковской области
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Фото: Избирательная комиссия Псковской области
Гражданам страны надо ответить «да» или «нет» на вопрос «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Бюллетени референдума печатаются на казахском и русском языках.
В списках участников референдума – 12 244 683 человек. Референдум состоится, если в нём примут участие более половины зарегистрированных участников, а решение будет принятым, если его поддержат более половины проголосовавших.
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