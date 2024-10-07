Великолучанин сдал в ломбард ноутбук своего друга и украл деньги

10:42, 07 октября 2024, ПАИ

Мужчина из Великих Лук похитил у своего друга деньги, полученные с займа. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

По данным прокуратуры, к мужчине обратился его друг с просьбой сдать в ломбард ноутбук и получить за него деньги. Он согласился и сдал компьютер на свой военный билет, о чём его попросил хозяин техники. Позже мужчина вспомнил, что ноутбук хранится на его личный документ, так что решил забрать деньги и оставить их себе. В итоге он похитил 25 тысяч рублей.

Житель Великих Лук обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.