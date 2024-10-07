Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Русские узоры» представили Псковскую область на VI Международном фестивале народной хореографии «Пляс зовёт»

Заслуженный коллектив народного творчества – театра танца «Русские узоры» представил Псковскую область на VI Международном фестивале народной хореографии «Пляс зовёт» в Карелии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

«Русские узоры» представили Псковскую область на VI Международном фестивале народной хореографии «Русские узоры» представили Псковскую область на VI Международном фестивале народной хореографии ​«Пляс зовёт». Фото здесь и далее: Псковский областной центр народного творчества

Благодаря поддержке комитета по культуре Псковской области и Псковского областного центра народного творчества коллектив смог принять приглашение оргкомитета международного фестиваля.

В фестивале участвуют коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Тверской области и Камчатского края, Удмуртии и Луганской Народной Республики.

Программа фестиваля включила в себя мастер-классы по традиционной и сценической народной хореографии, танцевальный марафон и флешмоб «Карельская крууга». Итогом праздника стала театрализованная шоу-программа «Пляс зовёт» с участием всех коллективов.

Участники фестиваля представили разнообразные танцевальные номера, продемонстрировали уровень своего мастерства и профессионализм. Зрители смогли насладиться яркими выступлениями, каждое из которых сопровождали бурными аплодисментами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 октября 2024

Псковские школьники узнали о работе президента России и службе протокола
07 октября 2024

Уникальные серебряные украшения и костюмы народа сето представлены на выставке в Коломне
07 октября 2024

«Русские узоры» представили Псковскую область на VI Международном фестивале народной хореографии «Пляс зовёт»
07 октября 2024

В Псковском перинатальном центре отметили День беременных
07 октября 2024

Тактико-специальное учение по ликвидации массовых беспорядков и освобождению заложников прошло в Серёдке
07 октября 2024

Следственный эксперимент проводится на месте трагической гибели подростка в Пскове
07 октября 2024

Пожарные ликвидируют возгорание частного дома в Великолукском районе
07 октября 2024

Новый квадрокоптер «Хищник» передали бойцам 76-й дивизии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...