«Русские узоры» представили Псковскую область на VI Международном фестивале народной хореографии «Пляс зовёт»

22:07, 07 октября 2024, ПАИ

Заслуженный коллектив народного творчества – театра танца «Русские узоры» представил Псковскую область на VI Международном фестивале народной хореографии «Пляс зовёт» в Карелии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Благодаря поддержке комитета по культуре Псковской области и Псковского областного центра народного творчества коллектив смог принять приглашение оргкомитета международного фестиваля.

В фестивале участвуют коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Тверской области и Камчатского края, Удмуртии и Луганской Народной Республики.

Программа фестиваля включила в себя мастер-классы по традиционной и сценической народной хореографии, танцевальный марафон и флешмоб «Карельская крууга». Итогом праздника стала театрализованная шоу-программа «Пляс зовёт» с участием всех коллективов.

Участники фестиваля представили разнообразные танцевальные номера, продемонстрировали уровень своего мастерства и профессионализм. Зрители смогли насладиться яркими выступлениями, каждое из которых сопровождали бурными аплодисментами.