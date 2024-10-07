Российская спортсменка утонула на соревнованиях по триатлону в Испании

07:26, 08 октября 2024, ПАИ

В Барселоне утонула россиянка Елена Смирнова, участвовавшая в соревнованиях по триатлону. Спортсменка скончалась в возрасте 41 года, сообщает газета «Известия».

Уточняется, что женщину достали из воды недалеко от пляжа Калелья. Сотрудники скорой помощи пытались ее реанимировать, но спасти спортсменку не удалось. Службы здравоохранения констатировали смерть на месте происшествия.

Точные причины смерти уточняются.

Женщина погибла во время триатлона Ironman, который считается одним из самых сложных соревнований в мире. За день три тысячи атлетов должны без перерыва совершить заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180 км и марафонский забег на 42,195 км.