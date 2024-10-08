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Общество

Псковичи высказались против сокращения срока обучения в школе

Большинство псковичей, в том числе и родители учеников, не хотят сокращения срока обучения в школе, сообщается в опросе SuperJob.

Помощник президента России Владимир Мединский высказал мнение, что обучение в школе в течение 11 лет является непозволительной роскошью, и предложил сократить этот срок, чтобы выпускники могли раньше начинать профессиональную подготовку. 60% псковичей против этой идеи: «Даже в 17 лет большинство абитуриентов не осознают всей серьёзности происходящего и не знают, чего хотят»; «Дети ещё не готовы к взрослой жизни»; «Чем больше учатся, тем умнее будут». Не поддержали инициативу и 60% опрошенных родителей школьников.

Мужчины более активно, чем женщины, высказывались против сокращения периода обучения: 61 и 57% соответственно. Противников инициативы больше среди псковичей в возрасте от 35 до 44 лет (63%).

Сторонников сокращения сроков получения среднего полного общего образования – по 29% среди экономически активного населения в целом и среди родителей обучающихся. Их основные доводы: «Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие»; «Один или два года явно лишние»; «В 18 лет можно выходить замуж, а наши дети всё ещё сидят за партой». Согласившиеся с идеей Мединского чаще всего считают целесообразным вернуть десятилетку.

Затруднились с оценкой инициативы 12% опрошенных: «Идея Мединского не принесет реальных результатов и более качественной и ранней адаптации школьников в сфере профессиональной подготовки». Недоумение по поводу высказывания помощника президента чаще выражали псковичи 35–44 лет (16%, среди опрошенных этой возрастной группы много родителей школьников). Больше всего вопросов к инициативе – у псковичей с зарплатой от 100 тысяч рублей (15%): «Это получается, год детства забрать у ребенка».

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