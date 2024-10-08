12-летний мальчик пропал в Псковском районе

10:08, 08 октября 2024, ПАИ

12-летний Даниил Иванов пропал в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Рано утром 5 октября Даниил ушел из квартиры дома на улице Школьной в деревне Родина Псковского района, где проживает. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.



На вид мальчику 12-14 лет, рост до 160 сантиметров, глаза серые, волосы прямые, короткие, светлые.



Был одет в кофту, штаны и кроссовки черного цвета.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8 (8112) 676-851, 59-33-00 или 02, 112.