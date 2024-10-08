Великолукский завод начнёт поставки на Ближний Восток

12:34, 08 октября 2024, ПАИ

Великолукский завод «ЗЭТО» будет поставлять продукцию на Ближний Восток. Об этом ПАИ сообщили на предприятии.

Продукцию из Псковской области представили на выставке WETEX 2024 в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Там продемонстрировали комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией КРУЭ на напряжение 110 кВ, разъединители, компактный модуль открытого распределительного устройства.

«Переговоры прошли продуктивно. Мы получили много полезной информации для развития дальнейшего сотрудничества. Отмечу высокую заинтересованность посетителей выставки в оборудовании российского производства», – поделилась начальник отдела внешнеэкономической деятельности Елена Давыденкова.

Добавим также, что электронное оборудование, изготовленное на ещё одном псковском заводе компании PERCo, установили на входе на пляж в Абу-Даби.