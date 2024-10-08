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Экономика

Великолукский завод начнёт поставки на Ближний Восток

Великолукский завод «ЗЭТО» будет поставлять продукцию на Ближний Восток. Об этом ПАИ сообщили на предприятии.

Великолукский завод «ЗЭТО» будет поставлять продукцию на Ближний Восток. Фото здесь и далее: великолукский завод «ЗЭТО»

Продукцию из Псковской области представили на выставке WETEX 2024 в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Там продемонстрировали комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией КРУЭ на напряжение 110 кВ, разъединители, компактный модуль открытого распределительного устройства.

«Переговоры прошли продуктивно. Мы получили много полезной информации для развития дальнейшего сотрудничества. Отмечу высокую заинтересованность посетителей выставки в оборудовании российского производства», – поделилась начальник отдела внешнеэкономической деятельности Елена Давыденкова.

Добавим также, что электронное оборудование, изготовленное на ещё одном псковском заводе компании PERCo, установили на входе на пляж в Абу-Даби.

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