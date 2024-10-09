Пскович пытался вынести из магазина неоплаченные продукты

12:39, 09 октября 2024, ПАИ

Псковича, который пытался вынести из магазина неоплаченные продукты, задержали сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

8 октября около 20:00 в магазине на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка.

Прибыв на место, росгвардейцы задержали 38-летнего псковича. Мужчина пронес через кассу продукты питания, но не заплатил за них.

По данному факту проводится проверка.