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Происшествия

Пскович пытался вынести из магазина неоплаченные продукты

Псковича, который пытался вынести из магазина неоплаченные продукты, задержали сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

8 октября около 20:00 в магазине на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка.

Прибыв на место, росгвардейцы задержали 38-летнего псковича. Мужчина пронес через кассу продукты питания, но не заплатил за них.

По данному факту проводится проверка.

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