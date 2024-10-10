С какой суммы наступает бедность, рассказали россияне

08:42, 10 октября 2024, ПАИ

Согласно опросу Superjob, россияне считают, что бедным можно считать человека, зарабатывающего менее 43 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на сервис.

Эта планка варьируется по регионам: в Москве для того, чтобы не считаться бедным, необходимо получать минимум 45 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 41 тысячу, а в других регионах – 42 тысячи рублей.

Для достижения счастья россияне в среднем полагают, что им нужно зарабатывать около 250 тысяч рублей в месяц. В то же время, как считают жители страны, богатыми могут считаться те, кто получает более 860 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее стало известно, какие города России лидируют по росту зарплат. Кроме прочего, отмечалось, что Псков вошёл в топ-15 городов страны с самыми высокими зарплатными предложениями.