Неизвестные незаконно разбирают здание бывшей школы в Дновском районе

11:17, 10 октября 2024, ПАИ

Неизвестные разбирают здание бывшей сельской школы в деревне Панкратово Дновского района, сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что информация о том, что кто-то разбирает здание бывшей школы, поступила в администрацию от жителей деревни Стволино.

Глава муниципалитета лично прибыл на место для оценки ситуации.

«Какую картину увидел? Неизвестными лицами был снят шифер с крыши здания. Поскольку оно находится в муниципальной собственности, нами оценён объём ущерба и написано обращение в полицию», – подчеркнул Михаил Шауркин.



Фото: из Telegram-канала Михаила Шауркина



Фото: из Telegram-канала Михаила Шауркина



Фото: из Telegram-канала Михаила Шауркина





Всех, кто имеет информацию о причастных к незаконному разбору здания, просят сообщить об этом в администрацию или в отделение полиции по Дновскому району по телефону 2-54-02.