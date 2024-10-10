Неизвестные незаконно разбирают здание бывшей школы в Дновском районе
Неизвестные разбирают здание бывшей сельской школы в деревне Панкратово Дновского района, сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что информация о том, что кто-то разбирает здание бывшей школы, поступила в администрацию от жителей деревни Стволино.
Глава муниципалитета лично прибыл на место для оценки ситуации.
«Какую картину увидел? Неизвестными лицами был снят шифер с крыши здания. Поскольку оно находится в муниципальной собственности, нами оценён объём ущерба и написано обращение в полицию», – подчеркнул Михаил Шауркин.
-
Фото: из Telegram-канала Михаила Шауркина
-
Фото: из Telegram-канала Михаила Шауркина
-
Фото: из Telegram-канала Михаила Шауркина
Всех, кто имеет информацию о причастных к незаконному разбору здания, просят сообщить об этом в администрацию или в отделение полиции по Дновскому району по телефону 2-54-02.
Путешественница из Китая незаконно пересекла госграницу в Псковской области из-за желания жить и выйти замуж в России
Житель Псковской области вслед за матерью чуть не совершил госизмену ради службы в ВСУ