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Происшествия

24 года колонии строгого режима получил великолучанин за убийство 23-летней давности

24 года колонии строгого режима получил 50-летний великолучанин за убийство, которое совершил 23 года назад. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В феврале 2001 года подсудимый обсуждал со своей знакомой потенциальное убийство наследников квартиры, которая осталась после смерти её супруга. Во время разговора женщина пригрозила собеседнику тем, что расскажет полиции о других его преступлениях. Мужчина испугался этого, дважды выстрелил ей в голову, а затем скрылся с места преступления.

На суде обвиняемый полностью признал вину. Великолукский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 23 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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