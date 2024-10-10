24 года колонии строгого режима получил великолучанин за убийство 23-летней давности

13:13, 10 октября 2024, ПАИ

24 года колонии строгого режима получил 50-летний великолучанин за убийство, которое совершил 23 года назад. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В феврале 2001 года подсудимый обсуждал со своей знакомой потенциальное убийство наследников квартиры, которая осталась после смерти её супруга. Во время разговора женщина пригрозила собеседнику тем, что расскажет полиции о других его преступлениях. Мужчина испугался этого, дважды выстрелил ей в голову, а затем скрылся с места преступления.

На суде обвиняемый полностью признал вину. Великолукский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 23 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.