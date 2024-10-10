Руководители молодёжного театра «Фонарь» станут гостями программы «Минкульт»

13:23, 10 октября 2024, ПАИ

Руководители молодёжного театра «Фонарь» Даниил Иванов и Анастасия Сидорова станут гостями программы «Минкульт» в прямом эфире на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 октября, в 14:00.

Насколько сложно работать с непрофессиональными актёрами и как отобрать претендента на роль? Как формируется репертуар и каким произведениям отдаётся предпочтение? Как «понять» роль и какие методики приходится использовать? Сколько сил и времени требует театр? Откуда берут финансирование молодёжные театры и насколько сложно искать реквизит?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».