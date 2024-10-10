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Экономика

«Период охлаждения» при выдаче кредитов введут в России в начале 2025 года

«Период охлаждения» при выдаче кредитов введут в России в начале 2025 года, а с середины года граждан будут уведомлять о заключённом потребительском кредите через портал «Госуслуги». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Фото: ПАИ

Впервые о приостановке выдачи кредитов заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на февральском форуме по кибербезопасности. Если банк заподозрит, что человек берёт кредит под воздействием мошенников, выдачу денежных средств приостановят.

«Период охлаждения» по кредитам может начать действовать уже с 2025 года», – заявил Анатолий Аксаков. Так, заморозка на кредиты от 50 до 200 тысяч рублей будет действовать четыре часа, а на крупные кредиты от 200 тысяч рублей – два дня.

«Интеграция информационных систем кредиторов с порталом «Госуслуги» потребует технической и технологической доработки, а также перенастройки как со стороны кредитных организаций, так и со стороны портала», – пояснил депутат.

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