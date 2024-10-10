Куда делся урожай: картофель подорожал на 14 рублей с начала года

15:36, 10 октября 2024, ПАИ

Картофель на полках российских прилавков подорожал на 14 рублей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году собрали рекордный урожай картофеля, однако в этом году ожидается, что в организованном секторе, то есть без личных огородов граждан, будет собрано 7,3 миллиона тонн картофеля. Такие данные привела глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. По сравнению с прошлым годом это меньше на 0,9 миллиона тонн.

Отметим, что, по данным Росстата, в среднем по России картофель стоит на 48,7% дороже, чем в конце предыдущего года.