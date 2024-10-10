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Экономика

Куда делся урожай: картофель подорожал на 14 рублей с начала года

Картофель на полках российских прилавков подорожал на 14 рублей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Росстата.

Фото: ПАИ

В прошлом году собрали рекордный урожай картофеля, однако в этом году ожидается, что в организованном секторе, то есть без личных огородов граждан, будет собрано 7,3 миллиона тонн картофеля. Такие данные привела глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. По сравнению с прошлым годом это меньше на 0,9 миллиона тонн.

Отметим, что, по данным Росстата, в среднем по России картофель стоит на 48,7% дороже, чем в конце предыдущего года.

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