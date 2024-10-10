В Петербурге водитель-новичок на Lexus с псковскими номерами стал причиной гибели 16-летней девушки

15:53, 10 октября 2024, ПАИ

В Санкт-Петербурге 21-летний водитель-новичок на Lexus IS 200 с псковскими номерами стал причиной гибели 16-летней девушки.

ДТП произошло вечером 9 октября на 116-м километре внутреннего кольца КАД, водитель не справился с управлением и врезался в отбойник, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП погибла 16-летняя пассажирка иномарки. Виновник аварии получил водительское удостоверение 3 октября.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.