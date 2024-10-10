Владимир Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

16:02, 10 октября 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин расширил условия безвизового режима на всех граждан Грузии. В новой редакции указа, опубликованной на портале правовых актов, больше не содержится исключений, для которых виза прежде была нужна, пишет ТАСС.

Указ, отменяющий для граждан Грузии введенный в 2000 году визовый режим, был опубликован в мае 2023 года. Прежняя версия документа, однако, сохраняла требование виз для тех, кто въезжает в РФ «в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования».

Новый документ разрешает безвизовый въезд для всех граждан Грузии без исключений для каких-либо категорий. Визовый режим для россиян со стороны Грузии отменили в 2012 году.