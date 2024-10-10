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Политика

Вопросы культуры и туризма обсуждают законодатели Северо-Запада в Нарьян-Маре

Представители региональных парламентов Северо-Западного федерального округа собрались в Нарьян-Маре на заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму – рабочая встреча депутатов проходит под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко. Псковскую область в Ненецком автономном округе также представляет Андрей Маковский, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Коллег-законодателей на открытии пленарного заседания приветствовал председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Чурсанов. «Рад приветствовать вас на нашей Ненецкой земле – дружелюбной, богатой, интересной земле. Приезд коллег-депутатов – знаковое событие для нас, а вопросы культуры, туризма, которые обсуждает комитет, в нынешних условиях особенно важны. У нас огромная страна – 89 регионов с востока на запад и с севера на юг, и в каждом регионе есть что посмотреть, в России богатейшая культура и природа», – отметил Александр Чурсанов и пожелал депутатам плодотворной работы и успешного обмена опытом. Спикер обратил внимание, что в дни визита делегаций в Нарьян-Маре прогноз обещает северное сияние, и выразил надежду, что гостям удастся его увидеть.

Виктор Остренко от лица парламентариев поблагодарил за гостеприимный приём и, приступая к работе, обозначил вопросы заседания.

Депутаты намерены обсудить три законодательные инициативы, сформулированные в форме обращений в федеральные органы власти. Так, парламентарии из Архангельской области предлагают увеличить размер единовременной компенсационной выплаты специалисту культуры, переехавшему на работу в сельские населённые пункты Арктической зоны РФ. Инициатива псковских депутатов связана с продлением на следующий год действующих мер государственной поддержки развития внутреннего туризма в регионах. Обращение, подготовленное депутатами из Республики Карелии, касается допуска библиотек и музеев, являющихся структурными подразделениями многофункциональных культурных центров и культурно-досуговых учреждений, к участию в отборах по предоставлению субсидий из федерального бюджета.

Отдельный блок вопросов заседания связан с обменом региональным опытом в сфере культуры и туризма. В том числе депутаты расскажут о патриотическом туризме, поделятся положительной практикой деятельности туристско-информационных центров и обсудят возможности стратегических сессий как инструмента развития культурного потенциала регионов.

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