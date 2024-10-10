Необходимость господдержки филиалов музеев и библиотек обсудили региональные законодатели

16:46, 10 октября 2024, ПАИ

Возможности расширить число получателей государственной поддержки среди муниципальных музеев и библиотек обсудили депутаты Северо-Запада на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Нарьян-Маре под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно действующему федеральному законодательству, библиотеки и музеи в составе многофункциональных культурных центров и домов культуры, не имеющие статуса самостоятельного юридического лица, не могут претендовать на получение средств федерального бюджета для создания модельных библиотек, а также на реконструкцию, ремонт и техническое оснащение муниципальных музеев.

По оценке региональных законодателей, не менее 20% музеев и библиотек являются структурными подразделениями других учреждений, являясь при этом неотъемлемой частью системы библиотечного и музейного обслуживания населения.

Депутат Законодательного Собрания Карелии Галина Гореликова, представившая коллегам инициативу, отметила, что проблема актуальна для многих субъектов. «Мы сделали запрос, чтобы изучить предметность этого вопроса. Наше обращение в Министерство культуры России поддержали более тридцати регионов», – сообщила депутат и добавила, что на сегодняшний день бюджетные ассигнования на эти цели в рамках нацпроекта «Культура» выделяются при условии обязательного софинансирования, что является серьёзной нагрузкой для дотационных регионов.

По словам заместителя председателя Государственного Совета Республики Коми Валентины Жиделевой, для многих регионов Северо-Запада обсуждаемые изменения назрели. «Мы поддержали федеральное решение о создании социокультурных центров. Во многих районах они представляют очень крепкие учреждения, но участие их подразделений в конкурсах на получение грантов ограничено законодательно», – отметила депутат из Коми.

Председатель комитета Виктор Остренко напомнил, что подобный вопрос депутаты уже поднимали на одном из заседаний, но положительного отклика пока не поступило. «Наше повторное обращение подчеркнёт значимость проблемы для регионов», – добавил вице-спикер псковского парламента.

Депутаты обратили внимание, что за последние пять лет по модельному стандарту за счёт федеральных средств было переоснащено 1080 муниципальных библиотек, однако в целом эта доля составляет всего 3% от общего числа муниципальных библиотек в стране.

В связи с этим парламентский комитет по инициативе Законодательного Собрания Республики Карелии предлагает направить от имени ПАСЗР обращение в Министерство культуры России с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в правила предоставления федеральных субсидий для допуска к участию в отборе на получение мер государственной поддержки филиалов музеев и библиотек. Окончательное решение по обращению к министру культуры Ольге Любимовой примут делегаты законодательных собраний федерального округа на ближайшей конференции ПАСЗР.