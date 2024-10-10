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Политика

Продлить субсидирование инвестпроектов по развитию туризма просят региональные законодатели

Практику реализации в регионах инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения туристов обсудили законодатели на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Нарьян-Маре. Инициатором рассмотрения этого вопроса в рамках межпарламентского сотрудничества выступил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Модульные некапитальные средства размещения – это быстровозводимые конструкции заводского производства, в том числе контейнерного типа или глэмпинг, оборудованные для круглогодичного комфортного и безопасного пребывания туристов. Действующая федеральная программа предусматривает выделение субсидий на реализацию таких проектов. Максимальный размер помощи со стороны государства не может превышать помощь 1,5 млн рублей на один номер, состоящий из одной или нескольких комнат и оснащённый туалетом и душем.

Более половины регионов Северо-Запада, в том числе Псковская область, являются получателями этих субсидий и позитивно оценивают потенциал такой меры господдержки для развития внутреннего туризма, однако действие программы заканчивается в этом году.

Вице-спикер Псковского областного Собрания, председательствующий на заседании комитета, обратил внимание, что одним из факторов, препятствующих развитию туризма в регионах, является недостаточность современного и комфортного номерного фонда.

«В Пскове с мая по октябрь найти без предварительной брони места для размещения весьма затруднительно. С такой проблемой часто сталкиваются крупные туристические группы. В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в нашем регионе было создано 105 новых гостиничных номеров благодаря реализации семи проектов модульных некапитальных средств размещения. В 2022 году общая сумма субсидий на эти цели составила 159 млн рублей, из них 157,5 – федеральные средства. В 2024 году в рамках реализации этого же нацпроекта также было реализовано семь проектов на 186 гостиничных номеров. Это порядка 248 млн рублей», – поделился цифрами Виктор Остренко. По словам депутата, возможности привлечения федеральных средств стимулируют инвесторов.

В связи с этим профильный комитет ПАСЗР посчитал возможным направить обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой продлить срок поддержки инвестиционных проектов субъектов РФ по созданию модульных некапитальных средств размещения. Кроме того, депутаты обратили внимание, что размер субсидии с 2021 года ни разу не индексировался, и предложили его увеличить.

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