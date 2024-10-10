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Общество

Новую методику лечения раковых опухолей применяют в Великолукском онкодиспансере

В онкодиспансере Великих Лук введена в действие методика определения сигнальных лимфоузлов при опухолях кожи и раке молочных желез. Данная методика позволяет во время оперативного вмешательства определить сигнальный лимфоузел, который является первым на пути метастазирования опухоли, и удалить его. Выполнение методики стало возможным ввиду введения в эксплуатацию в филиале аппарата гамма-детектора, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Новое оборудование позволяет после предварительного введения пациенту специального фармпрепарата обнаружить сигнальный лимфоузел во время проведения хирургической операции.

«Вид хирургического доступа при выявлении опухоли является минимальным в плане травматичности пациента. Данная методика позволяет избежать объёмного хирургического вмешательства в виде профилактической лимфаденэктомии, которое выполнялось ранее и существенно влияло как на травматичность, так и на качество жизни пациента», – отметили специалисты комитета.

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