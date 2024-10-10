Псковичей приглашают на прогулку с собаками из приюта «Шанс»

19:40, 10 октября 2024, ПАИ

Волонтёры-медики Псковской области приглашают псковичей присоединиться к ZOЖ-трекингу с собаками из приюта «Шанс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Прогулка состоится 13 октября с 13:00 до 14:00.

«Общение с животными помогает расслабиться нервной системе, улучшает настроение и перезагружает голову, а прогулка на улице усилит этот эффект», – отметили активисты.

Необходима предварительная запись.