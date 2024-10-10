Стали известны итоги псковского фестиваля «Регион 60. Территория 60+»
Стали известны итоги областного открытого фестиваля творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+».
Гала-концерт победителей и награждение участников фестиваля состоится в детской музыкальной школе № 1 (улица Советская, дом 44) 20 октября. Начало в 14:00.
Победители названы в номинациях «Песенное творчество» (солисты), «Песенное творчество» (ансамбли), «Художественное слово», «Танцевальное творчество» (ансамбли).
Полный список победителей на сайте Псковского областного центра народного творчества.
Напомним, участниками конкурса являются те, кому исполнилось 60 и более лет.
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