Стали известны итоги псковского фестиваля «Регион 60. Территория 60+»

20:53, 10 октября 2024, ПАИ

Стали известны итоги областного открытого фестиваля творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+».

Гала-концерт победителей и награждение участников фестиваля состоится в детской музыкальной школе № 1 (улица Советская, дом 44) 20 октября. Начало в 14:00.

Победители названы в номинациях «Песенное творчество» (солисты), «Песенное творчество» (ансамбли), «Художественное слово», «Танцевальное творчество» (ансамбли).

Полный список победителей на сайте Псковского областного центра народного творчества.

Напомним, участниками конкурса являются те, кому исполнилось 60 и более лет.