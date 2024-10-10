Устройство отмостки вокруг стен колокольни Троицкого собора завершается в Пскове

21:21, 10 октября 2024, ПАИ

Специалисты завершают работы по устройству отмостки вокруг стен колокольни Троицкого собора в Псковском кремле, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Отсутствие отмостки способствует процессам деструкции под воздействием поверхностных вод, осадков, которые разрушали фундамента и стен. Во время работ с наружной стороны колокольни одной из сложностей была заготовка псковского бута нужного размера и качества. Реставраторы с этой задачей справились», – отметили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В настоящее время укреплён последний участок фасада звонницы с южной стороны у самого основания памятника. Полное завершение работ на колокольне планируется к концу 2024 года.