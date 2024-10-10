Культурный студобмен состоялся между Псковским и Новгородским колледжами искусств
Творческая делегация Новгородского колледжа культуры и искусств имени С. В. Рахманинова побывала в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в рамках проекта «Культурный студобмен». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
Новгородцы провели в Пскове три дня. Преподаватели из Псковского и Новгородского колледжей проводили открытые уроки, репетиции, мастер-классы, показы на различных направлениях обучения: хореографии, театрального творчества, социально-культурной деятельности, этнохудожественного творчества, музыкальной информатики, эстрадного и академического вокала, духовых и ударных инструментов, иностранного языка.
В рамках трёхдневной встречи представителей двух колледжей состоялся большой совместный концерт, организованный солистами и творческими коллективами обоих учебных заведений.
Важным итогом встречи стало подписание договора о сотрудничестве между директором ПОКИ, заслуженным работником культуры РФ Зинаидой Ивановой и директором НОКИ Светланой Алексеевой. Этот договор направлен на укрепление творческих связей и совершенствование образовательного процесса в сфере культуры и искусства.
Как отметили молодые артисты, участники проекта, такое взаимодействие и совместный образовательный интенсив позволили им на практике познакомиться со студенческой жизнью своих сверстников, увидеть особенности различных исполнительских школ и почувствовать единство профессиональных требований к ним как к будущим специалистам.
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