Культурный студобмен состоялся между Псковским и Новгородским колледжами искусств

21:51, 10 октября 2024, ПАИ

Творческая делегация Новгородского колледжа культуры и искусств имени С. В. Рахманинова побывала в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в рамках проекта «Культурный студобмен». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Новгородцы провели в Пскове три дня. Преподаватели из Псковского и Новгородского колледжей проводили открытые уроки, репетиции, мастер-классы, показы на различных направлениях обучения: хореографии, театрального творчества, социально-культурной деятельности, этнохудожественного творчества, музыкальной информатики, эстрадного и академического вокала, духовых и ударных инструментов, иностранного языка.

В рамках трёхдневной встречи представителей двух колледжей состоялся большой совместный концерт, организованный солистами и творческими коллективами обоих учебных заведений.

Важным итогом встречи стало подписание договора о сотрудничестве между директором ПОКИ, заслуженным работником культуры РФ Зинаидой Ивановой и директором НОКИ Светланой Алексеевой. Этот договор направлен на укрепление творческих связей и совершенствование образовательного процесса в сфере культуры и искусства.

Как отметили молодые артисты, участники проекта, такое взаимодействие и совместный образовательный интенсив позволили им на практике познакомиться со студенческой жизнью своих сверстников, увидеть особенности различных исполнительских школ и почувствовать единство профессиональных требований к ним как к будущим специалистам.